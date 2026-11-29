Potrivit Poliției, cinci cazuri de presupusă transportare organizată a alegătorilor au fost semnalate în satul Copceac și municipiul Ceadîr-Lunga, iar două cazuri de agitație electorală și afișare a materialelor electorale – în municipiul Comrat.

Alte trei incidente au fost semnalate în localitățile Svetlîi, Copceac și Ceadîr-Lunga.

„Polițiștii înregistrează și verifică fiecare sesizare, pentru a stabili toate circumstanțele și a decide măsurile care se impun. Poliția monitorizează în continuare desfășurarea procesului electoral în toate localitățile din regiune și intervine pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice”, precizează Inspectoratul General al Poliției.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să respecte legislația electorală și să sesizeze Poliția în cazul în care constată încălcări.