„Polițiștii vor verifica autovehiculele utilizate pentru transportul de pasageri, starea tehnică a acestora, deținerea documentelor necesare pentru prestarea serviciilor de taxi, precum și respectarea regulilor privind transportarea pasagerilor”, se menționează într-un anunț al Poliției Naționale.

Oamenii legii vor astfel să verifice dacă sunt abateri de la Regulamentul circulației rutiere și alte încălcări, care pot pune în pericol siguranța pasagerilor.

Potrivit forțelor de ordine, această operațiune se desfășoară pentru a preveni accidentele rutiere și penntru a oferi siguranță persoanelor care beneficiază de serviciile de transport taxi.