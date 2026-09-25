Transportul interraional se scumpește din nou. Tariful plafon ajunge la 1,19 lei/km

Potrivit ANTA, noul tarif pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional a fost calculat în baza prețului mediu al motorinei din ultimele șapte zile. În perioada 18-24 septembrie, acesta a fost de 36,43 lei pentru un litru, cu 1,45 lei mai mare decât săptămâna precedentă, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Astfel, față de tariful precedent de 1,16 lei/km, o călătorie de la Chișinău la Orhei, pe o distanță de circa 50 de kilometri, se poate scumpi cu aproximativ 1,5 lei, iar până la Rezina, pe o distanță de circa 90 de kilometri – cu 2,7 lei. Pentru o călătorie până la Cahul, de circa 160 de kilometri, scumpirea poate fi de 4,8 lei, iar până la Briceni, la circa 250 de kilometri – prețul va crește cu 7,5 lei.

Scumpirea transportului are loc pe fondul creșterii constante a prețurilor la carburanți. Șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat anterior că autoritățile iau în calcul posibilitatea ca prețurile la carburanți să depășească pragul de 40 de lei pe litru.