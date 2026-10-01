Trei buletine de vot la alegerile locale din 2027. Alexei Buzu explică cum vor fi aleși primarii, consilierii locali și cei regionali

Potrivit lui Buzu, membrii consiliilor regionale vor fi aleși direct de cetățeni. Aceștia ar urma ulterior să aleagă conducerea regiunii: președintele și vicepreședinții, după un mecanism similar celui aplicat în prezent în cazul consiliilor raionale.

„Cetățenii vor vota consilierii regionali, fie pe liste de partid, fie candidați independenți. Comisia Electorală Centrală urmează să vină cu procedura exactă. Dacă s-au ales acei consilieri regionali, ei urmează să decidă și să voteze echipa de conducere a regiunii: președintele și vicepreședinții. Exact așa cum se întâmplă de ani de zile în cadrul consiliului raional. Deci, aceeași metodă va fi aplicată”, a declarat Buzu.

Menționăm că reforma prevede înlocuirea celor 32 de raioane cu trei regiuni – Nord, Centru și Sud. Regiunea Nord ar urma să cuprindă 11 dintre actualele raioane, cea de Centru – 13, iar regiunea Sud – șapte. Centrele administrative ar urma să fie la Bălți, Chișinău și, respectiv, Cahul. Municipiile Chișinău și Bălți își vor păstra statutul separat.

„Odată cu alegerile locale de anul viitor, consiliile raionale, așa cum le cunoaștem astăzi, nu vor mai exista și vor tranziționa la regiuni”, a afirmat secretarul general al Guvernului.

Potrivit lui Buzu, viitoarele structuri regionale vor avea în responsabilitate inclusiv coordonarea proiectelor mai mari și planificarea dezvoltării teritoriului. În același timp, aparatul administrativ de nivelul doi ar urma să fie redus.

Secretarul general al Guvernului a explicat că autoritățile intenționează să prezinte pachetul legislativ în Parlament din timp, astfel încât să existe aproximativ un an pentru pregătirea tranziției. În această perioadă, autoritățile centrale ar urma să lucreze cu primăriile și actualele consilii raionale inclusiv asupra transferului de bunuri și servicii.

Reorganizarea va presupune și optimizarea numărului de angajați din administrația de nivelul doi, a precizat Buzu.

„Vrem să ne asigurăm că avem acolo profesioniști, dar toate aceste detalii urmează să le clarificăm”, a declarat oficialul.

Potrivit lui Buzu, una dintre intențiile reformei este reducerea cheltuielilor pentru aparatul administrativ regional și direcționarea mai multor resurse către autoritățile locale.

„Un principiu fundamental pentru aceste schimbări este să avem un buget mult mai restrâns, un aparat mult mai restrâns. De ce? Pentru că toate aceste resurse trebuie să meargă la primării, la primari, la acele echipe. Pentru că scopul acestei reforme este să avem primării mai puternice”, a conchis Alexei Buzu.