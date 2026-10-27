Deschide.md

Trei cazuri de escrocherie telefonică, raportate la Poliție. Prejudiciul depășește 1,4 milioane de lei

Irina Limbas
Actualizat la:
Trei cazuri de escrocherie telefonică, raportate la Poliție. Prejudiciul depășește 1,4 milioane de lei

Trei cazuri de escrocherie telefonică, comise anterior, au fost raportate abia acum de victime. Prejudiciul total depășește 1,4 milioane de lei.

Potrivit Poliției, în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate sesizări privind noi cazuri de escrocherie telefonică. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 79 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte de a provoca pierderi financiare.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie precauți în cazul apelurilor suspecte și să nu divulge date personale, informații bancare sau coduri de securitate.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu se lase intimidați de apeluri care le provoacă teamă sau îi îndeamnă să acționeze în grabă și să verifice orice solicitare prin intermediul canalelor oficiale.

În cazul unor tentative de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze Poliția.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md