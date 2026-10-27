Trei cazuri de escrocherie telefonică, raportate la Poliție. Prejudiciul depășește 1,4 milioane de lei

Potrivit Poliției, în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate sesizări privind noi cazuri de escrocherie telefonică. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 79 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte de a provoca pierderi financiare.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie precauți în cazul apelurilor suspecte și să nu divulge date personale, informații bancare sau coduri de securitate.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu se lase intimidați de apeluri care le provoacă teamă sau îi îndeamnă să acționeze în grabă și să verifice orice solicitare prin intermediul canalelor oficiale.

În cazul unor tentative de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze Poliția.