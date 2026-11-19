Primul caz a fost înregistrat pe 18 noiembrie, în jurul orei 15:20, în satul Aluatu din raionul Taraclia. Un bărbat a mers în vizită la vecinul său de 67 de ani, depistându-l strangulat.

Un alt caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 noiembrie, în jurul orei 10:45, în satul Etulia din raionul Vulcănești, unde un bătrân de 71 de ani a fost depistat strangulat într-o anexă gospodărească de pe teritoriul domiciliului său.

Cel de-al treilea caz a avut loc în jurul orei 12:42, în satul Pîrlița din raionul Fălești. Aici, o tânără a venit acasă, unde și-a depistat strangulat tatăl de 38 de ani.

În toate trei cazuri, pe suprafața cadavrelor nu au fost depistate semne caracteristice vizibile de moarte violentă.