Trei copii şi o femeie au fost ucişi într-un atac rusesc cu drone în regiunea Kiev

O femeie şi cei doi copii ai săi, în vârstă de 3 ani, au murit după ce o dronă rusească a lovit o locuinţă, potrivit serviciului ucrainean pentru situaţii de urgenţă, transmite Reuters, citată de News.ro.

Guvernatorul regiunii Kiev, Timur Tkacenko, a anunţat că o fată a murit la spital după un alt atac cu dronă produs într-un district diferit.

Regiunea s-a aflat sub atacuri timp de mai mult de o zi, iar 31 de obiective din cinci districte au fost avariate, potrivit guvernatorului.

Cele mai mari pagube au fost înregistrate în districtul Fastiv, din sud-vestul regiunii, unde au fost lovite 24 de obiective, între care locuinţe, clădiri industriale şi de utilităţi, terenul unei întreprinderi agricole şi vehicule.

Rusia atacă în mod repetat în ultimele săptămâni cu drone atât capitala Kiev, cât şi regiunea din jurul acesteia.