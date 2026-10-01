Trei incidente cu drone în 24 de ore // MAE i-a înmânat ambasadorului rus o nouă notă de protest

Ministerul de Externe condamnă ferm incidentele și susține că acestea reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și au pus în pericol direct viața cetățenilor.

Cele trei drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova pe 30 septembrie, în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Cel mai grav incident s-a produs în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. O dronă de tip ”Geran”, dotată cu motor turboreactiv, a lovit copacii și a explodat în apropierea unui traseu public. Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri.

MAE a condamnat, totodată, războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, despre care afirmă că amenință securitatea întregii regiuni.