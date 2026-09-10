Trei israelieni, insultați și împiedicați să urce într-un autobuz Chișinău-Odesa. Ambasada cere anchetă

Potrivit demersului Ambasadei, incidentul ar fi avut loc marți, la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Cei trei pasageri aveau bilete valabile, achitate în avans prin platforma Infobus, pentru cursa de la ora 03:20, operată de compania Gal Trans.

Conform relatării pasagerilor, după prezentarea codurilor de îmbarcare, șoferul și responsabilul companiei de transport de la aeroport le-ar fi refuzat accesul în autobuz. La solicitarea unor explicații, aceștia ar fi fost insultați și li s-ar fi spus că nu pot urca pentru că sunt evrei. Ulterior, autobuzul ar fi plecat, iar cei trei au rămas în terminalul aeroportului.

Ambasada precizează că pasagerii au fost nevoiți să găsească în timpul nopții un alt mijloc de transport, la un cost semnificativ mai mare. Aceștia au solicitat companiilor Gal Trans și Infobus rambursarea banilor și achitarea unor despăgubiri.

În adresarea transmisă poliției, Ambasada Israelului solicită examinarea circumstanțelor incidentului și a comportamentului persoanelor implicate, precum și întreprinderea măsurilor prevăzute de legislație.

Contactați de IPN pentru o reacție, reprezentanții companiei Gal Trans au solicitat transmiterea unei cereri în scris. Inspectoratul General al Poliției a comunicat că va reveni ulterior cu un răspuns în acest caz.