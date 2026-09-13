Trenul diplomatic în care se afla Boris Johnson, la un pas de a fi lovit de ruși în Ucraina. Fostul director CIA, și el în zonă

„Cu puţin înainte ca locomotiva să fie lovită la frontiera ucraineano-poloneză, un tren diplomatic se afla în gara din Iagodin”, a afirmat, într-un comunicat, compania feroviară ucraineană.

„Se aflau la bord, printre alţii, consilieri de securitate din mai multe state membre ale UE şi foşti lideri europeni, inclusiv fostul prim-ministru britanic Boris Johnson. Într-un alt tren care se afla în gara din Iagodin chiar în momentul atacului se afla fostul director al CIA, David Petraeus”, conform sursei citate.

