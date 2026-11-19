Întâlnirea, care a durat aproximativ o oră și douăzeci de minute, a abordat teme precum dezarmarea nucleară și războiul din Ucraina, scrie agenția de presă spaniolă, citată de agerpres.ro.



Președintele chinez Xi Jinping și-a îndemnat joi omologii din Statele Unite, Donald Trump, și Rusia, Vladimir Putin, să elimine complet și să interzică în mod exhaustiv armele nucleare, pe care le-a descris ca fiind o ''sabie a lui Damocles'' care planează asupra umanității.



În timpul reuniunii istorice, Xi și-a îndemnat omologii să facă tot posibilul pentru a preveni un război nuclear.



De asemenea, el a îndemnat Washingtonul și Moscova să respecte Tratatul de neproliferare a armelor nucleare și să mențină stabilitatea strategică globală.