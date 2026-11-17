Întâlnirea de joi de la Berlin are loc la o săptămână după ce Witkoff și Kushner au îndemnat Rusia să propună un cadru de securitate postbelic pentru Europa — o inițiativă paralelă care, speră ei, va contribui la încheierea războiului.

În aceeași zi, Trump se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping în China. Liderul de la Casa Albă a declarat luni că se așteaptă să discute despre războiul din Ucraina, notează Digi24.ro.

Scopul întâlnirii de la Berlin este de a elabora garanții de securitate menite să descurajeze viitoare atacuri rusești asupra Ucrainei, precum și planuri pentru reconstrucția economiei acesteia, a declarat oficialul.

Trimișii lui Trump au menținut contacte regulate cu oficialii ucraineni și europeni, în timp ce au purtat discuții simultane cu Rusia, a afirmat sursa.

Oficialul american a descris întâlnirea de la Berlin și vizita lui Trump în China drept un efort diplomatic coordonat.

Secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și șeful de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller — care îl însoțesc pe Trump în China — au fost informați cu privire la negocierile privind Ucraina, a declarat sursa.

Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Putin la Moscova joia trecută. De asemenea, luni au discutat cu consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov, despre următoarele etape ale negocierilor privind războiul.

Axios a relatat săptămâna trecută că Statele Unite au solicitat Rusiei o propunere privind securitatea europeană care să includă măsuri din partea Moscovei pentru atenuarea tensiunilor. Multe guverne europene sunt însă extrem de sceptice cu privire la faptul că Rusia ar respecta vreun acord.

La începutul acestei luni, Axios a relatat că Statele Unite sperau că relaxarea sancțiunilor împotriva motorinei rusești le-ar aduce concesii, dar Putin a respins în continuare propunerea de încetare a focului.

O întrebare esențială este dacă Europa va participa direct, alături de Rusia, la negocierile menite să pună capăt războiului. Witkoff și Kushner au afirmat că Rusia a fost de acord ca Europa să aibă un loc la masa negocierilor, dar Ușakov a declarat luni că nu s-a ajuns la un astfel de acord.