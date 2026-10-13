Trump afirmă că Putin vrea un acord de pace mai mult decât Zelenski

Întrebat de un jurnalist despre atacurile rusești asupra infrastructurilor energetice în pofida armistițiului energetic pe care l-a anunțat, Trump a declarat: „Va trebui să văd despre ce este vorba, pentru că au existat încălcări de ambele părți.”



Apoi, întrebat cum intenționează să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să respecte armistițiul, Trump a spus: „Cred că ceea ce se întâmplă este că el vrea să ajungă la un acord, și trebuie să-l convingem pe (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski să vrea să încheie un acord”, noteză dpa, preluat de agerpres.ro.



Deși jurnaliștii au continuat să-l întrebe dacă Putin este interesat de un acord de pace în condițiile în care continuă atacurile în Ucraina, Trump s-a abținut să critice Kremlinul.



„Cred că vor încheia un acord. Cred că de fapt Putin vrea să încheie un acord mai mult decât Zelenski”, a spus Trump.



Anterior în cursul zilei de luni, Zelenski a făcut apel la SUA să se asigure că Rusia respectă armistițiul energetic anunțat de Trump.



„Așteptăm să vedem ce pași specifici sunt gata americanii să întreprindă”, a declarat Zelenski într-o intervenție online la Forumul de securitate de la Varșovia.



Zelenski a spus că Ucraina a fost surprinsă de anunțul lui Trump pe social media că toate atacurile asupra infrastructurii energetice din război vor înceta imediat.



„Și imediat după ce postarea a fost publicată, Rusia a efectuat un atac țintit asupra unei centrale electrice din Harkov, provocând noi pagube asupra sistemului nostru energetic”, a spus el.



Liderul ucrainean a subliniat că Kievul este pregătit să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice dacă Rusia va proceda la fel.



El a spus că forțele ucrainene s-au abținut să atace rafinăriile rusești pe timpul nopții drept răspuns la anunțul lui Trump.



Cu toate acestea, dronele rusești au continuat să atace Kievul luni dimineață, a spus Zelenski.



„Deci, pentru moment, acesta este răspunsul lui Putin pentru Trump: atacuri rusești. Dar așteptăm, așteptăm detaliile conversației dintre americani și ruși”, a mai spus Zelenski.



Decizia lui Trump de a importa mii de tone de combustibil din Rusia a fost criticată de aliații europeni, dar și de mai mulți senatori americani, inclusiv din Partidul Republican, care au spus că înțelegerea este ilegală din cauza unei interdicții din 2022 a Congresului asupra importurilor energetice din Rusia, menită să prevină o finanțare a războiului Rusiei de către SUA.