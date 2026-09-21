Trump afirmă că Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină și cere încetarea războiului în Ucraina

„Din păcate, Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina. Un număr mare dintre rafinăriile lor de motorină au fost aruncate în aer și sunt, cel puțin temporar, scoase din funcțiune”, a afirmat Trump într-o postare pe rețelele de socializare, relatează Agerpres cu referire la Reuters.

Declarația survine cu o zi înainte de întâlnirea programată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU.

„Acest război ridicol și nesfârșit cu Ucraina trebuie să înceteze”, a adăugat Trump.