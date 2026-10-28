Trump anunță că o întâlnire Putin - Zelenski va fi organizată foarte curând: „Cred că vom face progrese mari”

„O întâlnire va avea loc foarte curând şi cred că vom face progrese mari”, le-a spus Trump jurnaliştilor, referindu-se la eforturile diplomatice de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, care durează de peste patru ani şi jumătate. Duminică, Zelenski a indicat că o întâlnire între ruşi şi ucraineni va avea loc în noiembrie, mediată de SUA, pentru a relansa negocierile de pace care sunt blocate de la începutul anului, notează DIGI24.ro.

„Suntem gata să discutăm. Dacă este vorba de problema teritorială, aceasta trebuie abordată la nivel de lideri. Alte chestiuni ţin de competenţa grupurilor tehnice. Prin urmare, toate acestea pot fi discutate în noiembrie”, a declarat preşedintele ucrainean într-un interviu la televiziunea naţională.

Rusia a anunţat cu două zile în urmă că o astfel de întâlnire este planificată pentru noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, ca parte a eforturilor recente ale SUA de a relansa discuţiile de pace care stagnează de la începutul războiului americano-israelian din Iran la sfârşitul lunii februarie.

Negocieri directe între Rusia şi Ucraina avuseseră deja loc în 2025, fără a duce la o soluţionare a conflictului, ambele părţi insistând asupra propriilor condiţii.

Kremlinul a exclus însă până acum orice posibilitate a unei întâlniri între Putin şi Zelenski în altă parte decât la Moscova.

Rusia respinge orice pauză în lupte înainte de un acord substanţial, considerând că un armistiţiu ar oferi Kievului oportunitatea de a se reînarma.