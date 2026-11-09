Trump evocă o întâlnire „interesantă” cu Putin şi Xi în China: „Vom discuta despre dezarmare nucleară. Încercăm să punem capăt războiului din Iran”

„Mă voi duce în China”, le-a declarat Donald Trump duminică unor jurnalişti, ”iar una dintre reuniuni cred că va fi cu preşedintele Putin şi preşedintele Xi şi va fi interesantă”.

”Vom discuta despre multe lucruri, despre dezarmare nucleară, dar vom discuta despre multe lucruri. Încercăm să punem capăt Războiului din Iran”, a declarat el.

Războiul din Iran, lansat la 28 februarie de Israel şi Statele Unite, a antrenat o blocare a Strâmtorii Ormuz, o cale staretegică a comerţului mondial cu hidrocarburi, care a condus la scumpiri ale petrolului, scrie News.ro.

La 21 octombrie, Kremlinul a evocat pregătiri în vederea unei reuniuni tripartite Putin-Xi-Trump - prima a liderilor celor trei ţări.

The Wall Street Journal scria anterior că preşedintele rus vrea să se întâlnească cu cei doi omologi ai săi pentru a discuta despre o încetare a Războiului din Ucraina în favoarea Rusiei la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la 18 şi 19 noiembrie, la Shenzhen, un oraş important în sudul Chinei.

O astfel de întâlnire alarmează Ucraina, care se teme că poate să fie scarificată într-un aranjament între marile puteri.

Eforturi diplomatice ale Washingtonului de a punea capăt Războiului rus în Ucraina, lansat în februarie 2022, se află în prezent în impas.