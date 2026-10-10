Trump, furios că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

„Statele Unite, reprezentate de mine, preşedintele vostru, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu a fost aşa”, a spus preşedintele american în timpul unui miting la Syracuse, în nord-estul SUA. „Nu am auzit niciodată de această persoană. Nimeni nu a auzit”, a adăugat Trump referindu-se la câştigătoarea premiului de anul acesta, transmite News.ro.

Trump a lansat un atac virulent la adresa Norvegiei la câteva ore după ce Comitetul Nobel a acordat premiul din acest an lui Navi Pillay, o fostă judecătoare a Curţii Penale Internaţionale care a coordonat un raport al ONU în care se concluziona că Israelul a comis un genocid în Gaza.

„Este o pată de neşters asupra Norvegiei şi a celor care au luat această decizie ruşinoasă şi jenantă. Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat pentru totdeauna de o mână de ideologi radicali care sunt împotriva democraţiei şi care sunt, de fapt, duşmani ai civilizaţiei”, a mai declarat el.

Republicanul în vârstă de 80 de ani, care a declanşat un război împotriva Iranului şi a dispus capturarea fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forţele speciale americane, a afirmat încă o dată că merită distincţia pentru că a rezolvat opt conflicte, o cifră în mare măsură fantezistă. El a mai afirmat că a ajutat la prevenirea izbucnirii unor războaie între Coreea de Nord şi Coreea de Sud, Japonia şi Coreea de Nord, precum şi China şi Taiwan, fără a furniza dovezi.

Anul trecut, lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, a câştigat Premiul Nobel pentru Pace şi i-a dăruit apoi medalia de aur lui Donald Trump, spre marea satisfacţie a acestuia. Acest gest nu l-a împiedicat pe liderul republican să negocieze ulterior cu Venezuela prin intermediul lui Delcy Rodriguez, fosta vicepreşedintă a liderului detronat Nicolas Maduro.

Donald Trump s-a consolat parţial devenind, în decembrie 2025, primul laureat al unui premiu pentru pace acordat de FIFA, o distincţie care a stârnit numeroase ironii din partea criticilor săi.