Deschide.md

Trump, furios că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

Deschide.MD
Trump, furios că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

La fel ca anul trecut, Donald Trump s-a arătat indignat vineri că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că „nu a auzit niciodată” de laureata anunţată mai devreme în cursul zilei, Navi Pillay, relatează AFP.

„Statele Unite, reprezentate de mine, preşedintele vostru, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu a fost aşa”, a spus preşedintele american în timpul unui miting la Syracuse, în nord-estul SUA. „Nu am auzit niciodată de această persoană. Nimeni nu a auzit”, a adăugat Trump referindu-se la câştigătoarea premiului de anul acesta, transmite News.ro.

Trump a lansat un atac virulent la adresa Norvegiei la câteva ore după ce Comitetul Nobel a acordat premiul din acest an lui Navi Pillay, o fostă judecătoare a Curţii Penale Internaţionale care a coordonat un raport al ONU în care se concluziona că Israelul a comis un genocid în Gaza.

„Este o pată de neşters asupra Norvegiei şi a celor care au luat această decizie ruşinoasă şi jenantă. Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat pentru totdeauna de o mână de ideologi radicali care sunt împotriva democraţiei şi care sunt, de fapt, duşmani ai civilizaţiei”, a mai declarat el.

Republicanul în vârstă de 80 de ani, care a declanşat un război împotriva Iranului şi a dispus capturarea fostului lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forţele speciale americane, a afirmat încă o dată că merită distincţia pentru că a rezolvat opt conflicte, o cifră în mare măsură fantezistă. El a mai afirmat că a ajutat la prevenirea izbucnirii unor războaie între Coreea de Nord şi Coreea de Sud, Japonia şi Coreea de Nord, precum şi China şi Taiwan, fără a furniza dovezi.

Anul trecut, lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, a câştigat Premiul Nobel pentru Pace şi i-a dăruit apoi medalia de aur lui Donald Trump, spre marea satisfacţie a acestuia. Acest gest nu l-a împiedicat pe liderul republican să negocieze ulterior cu Venezuela prin intermediul lui Delcy Rodriguez, fosta vicepreşedintă a liderului detronat Nicolas Maduro.

Donald Trump s-a consolat parţial devenind, în decembrie 2025, primul laureat al unui premiu pentru pace acordat de FIFA, o distincţie care a stârnit numeroase ironii din partea criticilor săi.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md