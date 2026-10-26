Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea

Drept urmare, Orban ar putea obține „fără mari dificultăți” opt voturi în Consiliul de Securitate al ONU, a subliniat interlocutorul publicației. Totodată, acesta consideră că sunt „realizabile” chiar și zece voturi din 15. Reprezentantul SUA l-a numit pe Orbán „candidatul ideal” pentru conservatorii americani, întrucât acesta s-a opus migrației în masă, organizațiilor neguvernamentale liberale, precum și instanțelor și presei cu orientare de stânga, scrie Digi24.RO.

Potrivit WSJ, oficialii americani au luat legătura cu Orbán pentru a afla dacă este interesat de funcția de secretar general al ONU. Politicianul a declarat că este dispus să ia în considerare această propunere, dar nu intenționează să-și depună candidatura dacă nu va fi sigur de victorie. El a refuzat să comenteze pentru WSJ. Mandatul actualului secretar general al ONU, António Guterres, expiră la 31 decembrie.

Noul șef al organizației mondiale trebuie să-și preia funcția la 1 ianuarie 2027. Candidatura trebuie recomandată de Consiliul de Securitate, după care numirea trebuie aprobată de Adunarea Generală a ONU. În același timp, oricare dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate — Rusia, SUA, China, Marea Britanie și Franța — poate bloca candidatura.

Niciunul dintre cei șapte candidați actuali la funcția de secretar general nu a obținut încă sprijinul tuturor membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, care dețin dreptul de veto. Printre aceștia se numără directorul general al AIEA, Rafael Grossi, și șefa diviziei comerciale a ONU, Rebecca Greenspan.

Orbán a ocupat funcția de prim-ministru al Ungariei timp de 16 ani. Înaintea alegerilor parlamentare din țară, care au avut loc pe 12 aprilie 2026, administrația Trump l-a susținut pe Orbán, dar, în final, partidul său, „Fidesz”, a pierdut.

Partidul „Tisa” a obținut majoritatea locurilor în parlament, iar liderul său, Péter Magyar, a preluat conducerea guvernului.

După cum subliniază WSJ, în cazul în care Orban ar fi ales în funcția de secretar general al ONU, acesta ar putea deveni un apărător al lui Vladimir Putin și al altor lideri autoritari.



