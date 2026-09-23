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Trump l-a invitat pe Putin la summitul G20 în SUA

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Trump l-a invitat pe Putin la summitul G20 în SUA

Președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20, care va fi găzduit de SUA la Miami în luna decembrie.

Asta în timp ce Washingtonul face eforturi să convingă Rusia și Ucraina să pună capăt războiului, a anunțat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, după o întrevedere în marja Adunării Generale a ONU cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relatează Agerpres cu referire la AFP.

„Pentru a soluționa problemele, trebuie să te întâlnești cu oamenii cu care ești în dezacord sau cu care ai putea avea divergențe. Din acest motiv, l-am invitat pe președintele Putin la G20”, a declarat Rubio presei.

„Considerăm că aceasta este o ocazie pentru el să discute nu doar cu președintele (Trump), ci și cu alți lideri mondiali”, a adăugat șeful diplomației americane, exprimându-și speranța că liderul de la Kremlin va accepta invitația.

Pe de altă parte, Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Un astfel de armistițiu, a explicat el, nu ar pune capăt războiului din Ucraina, însă ar putea servi drept „platformă” pentru un acord mai amplu.

„Cele două părți și-au exprimat interesul pentru un armistițiu limitat care să implice energia. Desigur, nu este ușor, dar ameble părți au spus că sunt interesate”, a menționat secretarul de stat al SUA.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere de mai multe luni un armistițiu complet sau un armistițiu parțial care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse și ucrainene, solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marți că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu „inutil”.

Kievul și Washingtonul „doresc să vadă acest război absurd desfășurat de Rusia încheindu-se înainte de iarnă”, a afirmat Zelenski după o întâlnire avută marți cu Trump în marja Adunării Generale a ONU, întâlnire despre care el a mai menționat că a abordat „măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației”.

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