Jurnaliştilor reuniţi la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, în Florida (sud-est), preşedintele american le-a transmis că războiul cu Iranul a fost abordat în timpul recentei sale discuţii trilaterale cu omologii săi chinez şi rus, Xi Jinping şi Vladimir Putin, notează DIGI24.ro.

„Întâlnirea mea cu preşedintele Xi a fost o întâlnire incredibilă. Cred că sunt foarte puţin implicaţi în ceea ce priveşte Iranul. Ar putea să se implice, dar, pentru mine, a se implica ar însemna să tragă, nu să le împărtăşească câteva informaţii”, a declarat liderul american, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

În ceea ce priveşte schimbul de informaţii din partea Rusiei, Donald Trump a afirmat: „Nu cred că oferă prea multe”.

Atât Moscova, cât şi Beijingul îşi doresc să se încheie conflictul cu Iranul şi „cred că, în acest sens, mă ajută”, a adăugat preşedintele Trump.