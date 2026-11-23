„Avem discuții foarte bune. Cred că există șanse foarte mari să reușim”, a spus Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, după călătoria sa în Asia, unde s-a întâlnit cu Putin și cu președintele chinez Xi Jinping.

Trump a discutat cu Putin, pe care l-a numit prieten, în cadrul reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific de la Shenzhen, China, de săptămâna trecută.

„El și-a exprimat clar dorința ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie pe cale diplomatică. Și am vorbit cu reprezentanții noștri, care fac o treabă bună, dar este o sarcină dificilă”, a spus Trump.

Trump a lăsat deoparte subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, care a reprezentat mult timp un punct sensibil în discuții, afirmând: „Nu vreau să vorbesc despre garanții de securitate, deoarece trebuie mai întâi să ajungem la un acord”.

Jared Kushner, consilierul și ginerele lui Trump, a declarat joi, după discuțiile privind Ucraina de la Berlin, că Trump era deschis la ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al NATO, care consideră un atac asupra unui membru ca fiind un atac asupra tuturor.

Kushner a mai spus că, în opinia sa, au reușit să-i facă pe ruși „să se simtă confortabili cu acest concept”.

Rusia respinge garanțiile occidentale pentru Ucraina

Cu toate acestea, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a respins vineri această idee și a afirmat că ceea ce el a numit orice formă de „quasi-aderare” a Kievului la alianța militară occidentală este total inacceptabilă pentru Moscova, au relatat mass-media de stat ruse.

Întrebat despre această discrepanță, Trump a pus-o pe seama tacticii de negociere.

„Uitați, partea noastră face anumite declarații pentru că este și un război de relații publice. Noi vom spune anumite lucruri, iar ei vor spune altele”, a spus el. „Vă pot spune doar că președintele Putin ar dori să se rezolve această situație, și asta este sigur.”

Invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022 a dus la cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

La câteva ore după ce Trump, Xi și Putin au emis o declarație de pace în urma întâlnirii lor din China, Rusia a lansat vineri unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete și drone din acest război împotriva Ucrainei, lovind instalații electrice și ucigând opt persoane.



