Casa Albă a precizat că Trump şi Rutte se vor întâlni miercuri, spre sfârşitul după-amiezii, în Palm Beach, Florida, notează news.ro.

Trump, care a criticat aliaţii occidentali ai Americii, i-a descris atât pe Putin, cât şi pe Xi drept „prietenii” săi atunci când s-a întâlnit cu ei săptămâna trecută la un summit.

Întâlnirea lui Trump cu Putin a stârnit reacţii negative atât în rândul aliaţilor europeni, cât şi al opozanţilor democraţi ai lui Trump din ţară.

Rutte, care a încercat în repetate rânduri să atenueze tensiunile din cadrul NATO şi să-l menţină pe Trump de partea sa, a declarat că este normal ca marile puteri nucleare să se întâlnească.

Întâlnirea lui Rutte cu Trump are loc, de asemenea, într-un moment în care Europa a făcut presiuni pentru a fi inclusă în discuţiile susţinute de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina.

Trump a criticat adesea aliaţii occidentali şi democraţi ai Washingtonului cu privire la chestiuni precum cheltuielile NATO, tarifele comerciale şi ceea ce el prezintă drept sprijinul lor inadecvat pentru Washington în timpul războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Trump s-a arătat deschis faţă de garanţii de securitate pentru Ucraina bazate pe acordul de apărare reciprocă prevăzut la articolul 5 al NATO, iar Rusia s-a „obişnuit” cu această idee, a declarat săptămâna trecută Jared Kushner, trimisul special al SUA şi ginerele lui Trump, în încercarea de a linişti aliaţii.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost criticat de Trump, a afirmat că Europa trebuie să fie inclusă în negocierile de pace.