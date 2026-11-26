Această întâlnire cu ușile închise de la complexul Mar-a-Lago, descrisă ca fiind „excepțională” și „foarte semnificativă”, s-a concentrat pe războaiele din Ucraina și Iran, a precizat Casa Albă într-un comunicat, notează agerpres.ro.



„Cei doi lideri” au discutat despre cât este de important ca Rusia să evite orice acțiune care ar extinde în mod deliberat sau neintenționat războiul, precum și despre importanța obținerii unei rezolvări pașnice a conflictului cât mai curând posibil', a precizat Casa Albă în comunicat.



Reuniunea a avut loc la câteva zile după ce Rutte s-a angajat să apere Polonia, membră a NATO, în urma căderii unor rachete rusești pe teritoriul său.



Trump a fost acuzat săptămâna trecută de criticii săi că a luat partea Moscovei după ce l-a declarat „prieten” pe omologul său rus Vladimir Putin în timpul unei întâlniri cu acesta în marja unui summit de la Shenzhen, în China.



El a afirmat că liderul rus dorește să vadă sfârșitul războiului prin „mijloace diplomatice”, chiar dacă Moscova nu și-a atenuat cerințele cu privire la soarta Ucrainei.



Într-un interviu acordat miercuri postului de televiziune Fox News, secretarul general al NATO a fost întrebat despre aceste afirmații.



„Ceea ce face președintele Trump, inclusiv la întâlnirea de la Shenzhen, este de a-l testa pe Putin”, a răspuns el.



„Cât de serios este el? Este pregătit să vină la masa negocierilor? Este cu adevărat dispus să se angajeze în discuții?”, a explicat Rutte. „Atunci haideți să menținem presiunea. Cred că funcționează și trebuie să continuăm pe această cale”, a adăugat el.



„Când războiul se va termina, fie printr-un acord de pace, ceea ce este preferabil, fie, dacă acest lucru nu este posibil, printr-un armistițiu pe termen lung, trebuie să ne asigurăm că Ucraina are garanții de securitate pentru viitor”, a mai declarat Rutte.



„Dar cel mai important element aici este că trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ceea ce are nevoie pentru a continua lupta, cu cât mai mult succes, și pentru a exercita această presiune maximă asupra rușilor”, a afirmat el.



Trump și Rutte au discutat, de asemenea, despre creșterea cheltuielilor pentru apărare, lucru pe care președintele SUA l-a cerut insistent puterilor europene, conform declarației comune.



Această întâlnire a avut loc în contextul în care șeful Pentagonului, Pete Hegseth, are în vedere o revizuire a prezenței militare americane în Europa.