Trump spune că poate încheia rapid războiul din Iran, însă are o dilemă

„Am putea să-i punem capăt foarte repede”, a afirmat Trump. „Întrebarea este: vrem să-l încheiem sau să-l lăsăm să se stingă treptat?”, a adăugat el, scrie Digi24.ro.

Declarația vine în contextul în care Mike Waltz, ambasadorul lui Donald Trump la ONU, a sugerat că, peste un an, SUA ar putea fi încă blocate într-un impas cu Iranul, fără un acord privind programul nuclear al Teheranului și fără o revenire la traficul maritim dinainte de război prin Strâmtoarea Ormuz.

„Nu am de gând să avansez ipoteze. Ar fi de dorit ca ei să se prezinte la masa negocierilor într-un mod constructiv înainte de asta”, a declarat Waltz într-un interviu acordat FT. Însă „președintele și Marina SUA pot menține această blocadă [asupra porturilor iraniene] în viitorul previzibil”, a afirmat el, iar administrația „intensifică” campania sa de presiune economică.

Waltz a acordat un interviu sursei citate în contextul în care Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au reluat amenințările de a lansa o nouă ofensivă împotriva Iranului, după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, din 3 noiembrie.

Războiul despre care Trump a afirmat inițial că va dura „patru-cinci săptămâni” se apropie acum de a noua lună. Acesta a determinat creșterea prețurilor la combustibili la niveluri record, precum și penuria de îngrășăminte și de materii prime, în contextul în care Iranul a lansat atacuri asupra infrastructurii energetice critice din statele din Golf – cea mai importantă regiune producătoare de petrol din lume – și a paralizat rutele de export.

Războiul nu se bucură de popularitate în rândul opiniei publice americane, iar cota de popularitate a lui Trump a scăzut la aproximativ 31%, cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, Partidul Republican riscând să piardă controlul asupra Congresului pe fondul frustrării alegătorilor față de prețurile ridicate.

În încercarea de a reduce costul combustibilului, Trump a încheiat luna aceasta un acord cu Vladimir Putin pentru a permite vânzarea de motorină rusească după ani de sancțiuni, ceea ce a stârnit reacții negative din partea liderilor europeni și ucraineni, care au avertizat că veniturile obținute din aceste vânzări ar oferi Moscovei o sursă vitală de finanțare pentru a-și prelungi războiul împotriva Ucrainei.