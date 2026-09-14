Liderul american a scris despre acest lucru pe contul său de pe TruthSocial, scrie publicația ucraineană Unian.net.

„Ucraina a fost de acord să nu atace instalațiile energetice. Rusia a acceptat să procedeze la fel! Creșterea prețurilor la nivel global la combustibil se datorează în primul rând războiului dintre Rusia și Ucraina, nu Iranului”, a scris Donald Trump.

De asemenea, el a îndemnat Ucraina să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. El susține că acest război a dus la criza de motorină, și nu conflictul din Orientul Mijlociu.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al dictatorului rus, Dmitri Peskov, a spus că Moscova nu va promite încetarea focului asupra infrastructurii energetice din Ucraina, dacă Forțele de Apărare ucrainești nu vor înceta să atace rafinăriile de petrol din Rusia. În același timp, el a răspuns pozitiv la îndemnul lui Donald Trump privind încetarea focului. Potrivit lui Peskov, interdicția de export de produse petroliere rusești are un impact semnificativ asupra pieței globale.