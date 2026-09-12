Tudor Bratu – campion mondial universitar la haltere, cu un nou record FISU

Tudor Bratu s-a impus atât la stilul smuls, cât și la aruncat. În prima probă, moldoveanul a ridicat 159 de kilograme și s-a clasat pe primul loc. Taiwanezul Jin-Jia Xu a ocupat poziția secundă, cu 157 de kilograme, iar spaniolul Eki Lizaso Bringas a fost al treilea, cu 152 de kilograme.

La stilul aruncat, Bratu a ridicat 191 de kilograme, fiind urmat de americanul Robert Brooks și taiwanezul Jin-Jia Xu, ambii cu câte 185 de kilograme. Astfel, cu un total de 350 de kilograme, Tudor Bratu a cucerit aurul și a stabilit un nou record al FISU. Jin-Jia Xu a obținut medalia de argint, cu 342 de kilograme, în timp ce Robert Brooks a completat podiumul, cu 335 de kilograme.

Tudor Bratu este al doilea reprezentant al Republicii Moldova care devine campion mondial universitar la actuala ediție a competiției de la Doha. Anterior, Dan-Dorin Betca a cucerit medalia de aur la categoria de până la 70 de kilograme, cu un total de 294 de kilograme.

Totodată, Ion Badanev a devenit vicecampion mondial universitar la categoria de până la 65 de kilograme, acumulând 288 de kilograme la total.