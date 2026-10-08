Turcia trage un semnal de alarmă cu privire la situația din Marea Neagră: Nu trebuie să permitem să fie transformată într-un nou front

Turcia, stat membru NATO, care a menținut relații bune atât cu Moscova, cât și cu Kievul, le-a cerut în repetate rânduri să oprească atacurile din Marea Neagră.

Luni, nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită de o dronă în largul Mării Neagre , în apropierea platformei Pescăruș, operată de OMV Petrom.

Ankara a spus că așteaptă răspunsuri la o propunere pe care a transmis-o Rusiei și Ucrainei, menită să oprească atacurile și să asigure transportul cerealelor din regiune în siguranță.

Atacurile Rusiei și Ucrainei „impactează grav siguranța navigației în Marea Neagră”

Într-o conferință de presă comună cu omoloaga sa din Ungaria, joi, la Ankara, șeful diplomației turce a avertizat că aceste atacuri reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității regionale și se agravează.

„În acest moment, ambele părți sunt angajate în atacuri de o amploare uriașă pentru a-și stabili un fel de superioritate militară una asupra celeilalte înainte de intrarea în iarnă, iar acest lucru impactează grav siguranța navigației în Marea Neagră”, a declarat Hakan Fidan.

„Ca țări din regiune, comunitate internațională, nu trebuie să permitem niciodată ca Marea Neagră să fie transformată într-un nou front al conflictului. Totuși, din păcate, după cum vedeți, pe măsură ce războiul se extinde, își face simțite efectele și în Marea Neagră”, a adăugat ministrul turc.

În iulie 2022, Turcia și Organizația Națiunilor Unite au contribuit la medierea așa-numitei Inițiative privind cerealele la Marea Neagră, pentru a permite exportul cerealelor ucrainene în siguranță, însă Rusia s-a retras din acord în anul următor, reclamând că exporturile sale de alimente și îngrășăminte se confruntau cu obstacole serioase.

Începând din această vară, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra navelor și infrastructurii care facilitează exporturile rusești de petrol și cereale, iar Rusia și-a întețit loviturile cu rachete și drone asupra principalelor centre ucrainene de export de cereale – Odesa, Cernomorsk și Pivdennîi.

În cadrul unei întâlniri din septembrie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că atacurile Rusiei și Ucrainei asupra navelor comerciale din Marea Neagră sunt inexplicabile și că trebuie luate măsuri pentru a le opri.