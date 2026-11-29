Potrivit datelor CEC, 25 671 de persoane au votat pe listele de bază, iar 213 – pe liste suplimentare.

Totodată, pragul minim de participare de 20% necesar pentru validarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei a fost atins, până la ora 14:00, în majoritatea circumscripțiilor electorale. În circumscripția Baurci, unde are loc votarea repetată, prezența este de 15,44%.

Cea mai mare prezență se înregistrează în Etulia, unde au votat 30,63% dintre alegători, urmată de Cotovscoe – 28,40% și Ferapontievca – 25,68%. Pragul de 20% a fost depășit și în Avdarma, Cișmichioi, Comrat, Ceadâr-Lunga, Beșghioz, Copceac și Svetlâi.

În unele circumscripții, participarea rămâne sub pragul minim. Este vorba despre Comrat, Vulcănești, Chirsova, Congaz și Tomai.