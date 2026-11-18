Potrivit vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, niciunul dintre candidații la funcția de bașcan nu a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate în primul tur. Astfel, în turul al doilea vor participa doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi, Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz.

În 21 de circumscripții pentru Adunarea Populară, niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate, astfel că și acolo va fi organizat turul doi. Totodată, alegerile pentru funcția de deputat în Adunarea Populară din circumscripția Baurci nr. 12 au fost declarate nevalabile deoarece nu a fost atinsă rata nimimă de prezență la vot.

Votarea repetată va avea loc cu aceleași candidaturi, în baza acelorași liste electorale și cu aceleași consilii și birouri electorale. Pentru campania electorală din turul al doilea și pentru votarea repetată, concurenții electorali vor putea utiliza mijloace financiare în limita plafoanelor stabilite anterior de Comisia Electorală Centrală. În aceste plafoane vor fi incluse și cheltuielile deja raportate pentru primul tur. Concurenții vor trebui să prezinte rapoartele privind finanțarea campaniei electorale în condițiile și termenele prevăzute de Codul electoral.

În primul tur al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, desfășurat pe 15 noiembrie, Alexandr Stoianoglo, candidat independent, a acumulat 38,44% din voturi, iar Fiodor Gagauz, susținut de Partidul Socialiștilor, a obținut 24,22%. La scrutin au participat opt candidați, iar prezența la vot a fost de 37,60%.