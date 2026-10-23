TVA de 20% pentru comenzile online din străinătate, din 1 noiembrie. Taxa nu va fi restituită în caz de returnare

Potrivit instituției, TVA-ul va putea fi achitat în momentul plasării comenzii, prin intermediul platformei sau al comerciantului, dacă această opțiune este disponibilă, ori la ridicarea coletului de la Poșta Moldovei, dacă taxa nu a fost plătită în avans. Pentru coletele cu bunuri în valoare de peste 150 de euro, vor fi aplicate în continuare prevederile legislației vamale și fiscale în vigoare.

Trimiterile expediate între persoane fizice, fără implicarea unei entități comerciale, inclusiv cadourile cu o valoare de până la 150 de euro, vor fi scutite de TVA, în condițiile prevăzute de lege. Poșta Moldovei le recomandă expeditorilor să declare corect conținutul și natura trimiterilor.

Din 1 ianuarie 2027, pentru coletele vizate va fi introdusă și o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare trimitere. Aceasta va fi percepută separat de TVA și de eventualele taxe vamale sau alte plăți aplicabile.

Poșta Moldovei recomandă clienților să verifice, în momentul plasării comenzii, dacă TVA-ul a fost achitat prin intermediul platformei sau al comerciantului ori dacă va trebui plătit la ridicarea coletului.