TVA la cumpărăturile online din străinătate: termenul de aplicare, amânat până pe 1 noiembrie

Potrivit ministrului, amânarea este necesară pentru ca operatorii economici să aibă timp să-și pregătească și să-și ajusteze sistemele informatice, astfel încât acestea să poată fi integrate cu Serviciul Vamal și cu platformele internaționale.

„Guvernul a propus introducerea acestei taxe din 1 octombrie, dar pe platformă parlamentară, în urma discuțiilor avute cu mediul de afaceri, s-a convenit să mai acordăm o lună mediului de afaceri pentru a-și pregăti sistemele IT. Noi ne propunem ca această încasare de taxe să se facă în mod automat și, respectiv, companiile acum își elaborează propriul soft ca să se poată integra atât cu Serviciul Vamal, cât și cu platformele internaționale”, a explicat Victoria Belous în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4.

Ministrul a precizat că 1 noiembrie este termenul-limită convenit în urma consultărilor. Ea a exclus, deocamdată, o amânare până pe 1 ianuarie. „Nu planificăm să amânăm acest termen până pe 1 ianuarie. Maximum, până pe 1 noiembrie”, a declarat Victoria Belous.

În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar. „Ne dorim ca suma TVA să fie încasată în momentul când se fac cumpărăturile. Dar rămâne la discreția operatorilor. Mai există opțiunea ca TVA să fie achitat atunci când este ridicat coletul de către beneficiarul acestui colet”, a precizat Victoria Belous.