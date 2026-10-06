A fost reținut ucigașul Iurie Radulov, condamnat la detenție pe viață,eliberat din închisoare în urma amendamentelor la Legea Amnistiei

Informația a fost oferită de către Poliția Națională a R. Moldova. Este vorba despre Iurie Radulov, care a fugit din R. Moldova după ce reușise să scape din închisoare.

Acesta a fost prins în Turcia în urma măsurilor întreprinse de Biroul Central Național INTERPOL, spun autoritățile forțelor de ordine.

„În continuare, urmează să fie inițiată procedura de extrădare a acestuia în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile legale și prin canalele de cooperare judiciare internaționale”, se menționează într-o notă de informare a Poliției.

Menționăm că, Iurie Radulov, alias „Babior”, a fost condamnat la detenție pe viață, după ce a săvâșit zece crime la comandă și 11 tentative de omor. El era liderul uneia dintre cele mai sângeroase grupări de killeri din Republica Moldova.

El fusese eliberat în urma unor modificări aduse Legii amnistiei și Codului penal în perioada 2021-2022. Ca urmare, 24 de condamnați la închisoare au primit scutire de pedeapsă, sau chiar eliberare. Potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor, 9 dintre deținuți au fost eliberați, în timp ce alți 15 își vor continua executarea pedepsei în condiții mai blânde, până la atingerea termenului de 30 de ani de detenție.