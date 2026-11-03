Ucraina // 493 de drone ce se îndreptau spre Moscova au fost interceptate

„Între 2 noiembrie, ora 20:30, și 3 noiembrie, ora 07:30, 493 de drone au zburat în direcția regiunii Moscova. Majoritatea au fost distruse de sistemul de apărare antiaeriană al Ministerului Apărării rus, pe baza abordării externe. 187 de drone au fost neutralizate în timp ce se apropiau de Moscova”, a scris Sobianin pe Telegram.

Aceste atacuri ucrainene contra Moscovei au loc în timp ce marți, în SUA, se desfășoară alegerile de la jumătatea mandatului, scrutin esențial pentru președintele Donald Trump, care le-a cerut Ucrainei și Rusiei să renunțe la atacurile reciproce asupra infrastructurii lor energetice.

Pe de altă parte, forțele ruse au lovit în cursul nopții obiective energetice situate în regiunile ucrainene Dnipropetrovsk și Harkov, a menționat Ministerul Apărării rus, citat de Interfax și Agerpres.

În orașul Harkov, cel puțin 46 de persoane au fost rănite într-un atac al forțelor ruse asupra unui spital. Aproximativ 1.000 de ferestre de la spital și clădirile învecinate au fost avariate în acest atac, a declarat primarul Ihor Terehov.

Circa 200 de pacienți vor trebui să fie evacuați, a relatat site-ul de știri Kyiv Independent.

De asemenea, atacurile ruse au vizat infrastructura portuară din regiunea Odesa.