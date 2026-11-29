Centrul „Rubicon” pentru Tehnologii Avansate Fără Pilot este o unitate rusă de drone de mari dimensiuni, care constituie nucleul Forţelor de Sisteme Fără Pilot ale Rusiei, o nouă ramură a armatei înfiinţată la sfârşitul anului 2025. Ucraina a vizat această unitate de elită în cadrul mai multor operaţiuni anterioare, atât pe linia frontului, cât şi pe teritoriul Rusiei.

Cel mai recent atac a vizat un punct de desfăşurare al sistemului Rubicon din Berdiansk, un oraş de coastă din regiunea Zaporojie, ocupată de Rusia, au raportat Forţele Sudice.

Datele preliminare indică faptul că atacul a distrus o bază de instruire a piloţilor, depozite de drone şi locaţii în care se afla personalul. „S-a confirmat, de asemenea, că au fost vizaţi membri ai conducerii unităţii”, a transmis armata.

Conform rapoartelor preliminare, atacul ar fi dus la moartea a peste 30 de militari ruşi şi la rănirea a până la 70 de militari.

Martorii oculari au relatat că, după atac, muniţia a explodat în repetate rânduri în zonă. Se pare că un „număr semnificativ” de soldaţi ruşi au fost, de asemenea, transportaţi la spital.



