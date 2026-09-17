Ucraina a atacat cu drone o rafinărie la 250 de kilometri de Moscova și un aerodrom în sudul Rusiei

„Am respins astăzi un atac major al dronelor inamice. Au fost doborâte 65 de drone. Nu sunt morți sau răniți. Avem pagube la o rafinărie”, a scris pe Telegram guvernatorul local din Iaroslavl, Mihail Evraev. Într-un mesaj ulterior, acesta a mai susținut că între timp a fost stins un incendiu la acea rafinărie și că traficul pe șoseaua spre Moscova a fost întrerupt din cauza căderii unor fragmente de drone doborâte. Respectiva rafinărie, Slavneft-YANOS, a fost deja atacată de Ucraina de mai multe ori, notează Agerpres.

Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi drone și asupra regiunii Rostov, în partea de sud a Rusiei. Potrivit guvernatorului local, Iuri Slusar, patru sectoare ale orașului Rostov-pe-Don au rămas fără electricitate în urma atacului, în timp ce canalul independent rus Astra a semnalat pe Telegram un incendiu la un aerodrom militar în aceeași regiune.



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat pe contul său de Telegram atacurile dronelor ucrainene atât asupra rafinăriei din Iaroslavl, cât și asupra aerodromului militar din Rostov, unde, a susținut el, au fost avariate trei avioane de transport Antonov și trei elicoptere. De asemenea, Zelenski a scris despre „rezultate bune” în atacurile ucrainene în zona Mării Negre, fără detalii.





Deasupra regiunii ruse Voronej au fost doborâte 23 de drone ucrainene, a scris tot pe Telegram guvernatorul local Aleksandr Gusev, alte 82 de drone fiind doborâte în regiunea rusă de frontieră Briansk, a susținut la rândul său guvernatorul local din această regiune, Igor Kovalciuk.



Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat doborârea a șase drone care se îndreptau spre capitala rusă în timpul nopții. Ministerul Apărării rus a raportat doborârea a 641 de drone în 20 de regiuni ale Rusiei, în peninsula Crimeea anexată și în zona mărilor Azov, Caspică și Neagră.