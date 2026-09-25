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Ucraina a atacat instalații energetice și industriale din Rusia cu aproape 600 de drone

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Ucraina a atacat instalații energetice și industriale din Rusia cu aproape 600 de drone

Ucraina a atacat cu aproape 600 de drone instalații energetice și industriale în 18 regiuni din Rusia, peninsula anexată Crimeea și Marea Neagră, lovind rafinării în regiunea sudică Rostov și în cea vestică Perm, conform autorităților locale și mass-media independente ruse și ucrainene, informează vineri EFE.

„Ca urmare a atacului aerian a fost avariată rafinăria Novoșahtinska. Nu există victime. Compania a încetat temporar operațiunile”, a informat pe Telegram guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Slusar.

El a precizat că apărarea antiaeriană rusă a doborât în această regiune aproximativ 50 de drone în Kamensk-Șahtinsk și Novoșahtinsk și în șase districte din Rostov, transmite Agerpres.

Potrivit unei postări pe Telegram a guvernatorului din Perm, Dmitri Manohin, „a fost atacată o instalație industrială”.

Manohin nu a precizat numele companiei atacate, identificată de canalul independent rus Astra ca fiind rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez, o unitate care a fost nevoită să își întrerupă activitatea în mai multe rânduri.

În regiunea Ulianovsk, situată la peste 800 de kilometri est de Moscova, a fost atacată compania militară Iskra, aparținând consorțiului Almaz-Antei, specializată în producția de componente pentru echipamente radioelectronice destinate rachetelor și altor sisteme de uz militar, potrivit canalului ucrainean Exilenova+.

Guvernatorul regiunii Ulianovsk, Aleksei Russkih, a anunțat pe Telegram că opt civili, inclusiv un minor, au fost răniți în urma acestui atac.

În plus, în regiunea Voronej a fost atacată fabrica Voronejsintezkauciuk, specializată în producția de anvelope, potrivit Astra.

Guvernatorul din Voronej, Aleksandr Gusev, a declarat că cel puțin patru civili au fost răniți în timpul nopții ca urmare a atacului.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat pe rețeaua rusă de mesagerie MAX doborârea a 23 de drone ucrainene, precum și faptul că nu s-au înregistrat daune sau victime.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, în noaptea de joi spre vineri au fost „interceptate și anihilate 592 de drone ucrainene cu aripă fixă”.

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