Ucraina a atacat instalații energetice și industriale din Rusia cu aproape 600 de drone

„Ca urmare a atacului aerian a fost avariată rafinăria Novoșahtinska. Nu există victime. Compania a încetat temporar operațiunile”, a informat pe Telegram guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Slusar.

El a precizat că apărarea antiaeriană rusă a doborât în această regiune aproximativ 50 de drone în Kamensk-Șahtinsk și Novoșahtinsk și în șase districte din Rostov, transmite Agerpres.

Potrivit unei postări pe Telegram a guvernatorului din Perm, Dmitri Manohin, „a fost atacată o instalație industrială”.

Manohin nu a precizat numele companiei atacate, identificată de canalul independent rus Astra ca fiind rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez, o unitate care a fost nevoită să își întrerupă activitatea în mai multe rânduri.

În regiunea Ulianovsk, situată la peste 800 de kilometri est de Moscova, a fost atacată compania militară Iskra, aparținând consorțiului Almaz-Antei, specializată în producția de componente pentru echipamente radioelectronice destinate rachetelor și altor sisteme de uz militar, potrivit canalului ucrainean Exilenova+.

Guvernatorul regiunii Ulianovsk, Aleksei Russkih, a anunțat pe Telegram că opt civili, inclusiv un minor, au fost răniți în urma acestui atac.

În plus, în regiunea Voronej a fost atacată fabrica Voronejsintezkauciuk, specializată în producția de anvelope, potrivit Astra.

Guvernatorul din Voronej, Aleksandr Gusev, a declarat că cel puțin patru civili au fost răniți în timpul nopții ca urmare a atacului.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat pe rețeaua rusă de mesagerie MAX doborârea a 23 de drone ucrainene, precum și faptul că nu s-au înregistrat daune sau victime.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, în noaptea de joi spre vineri au fost „interceptate și anihilate 592 de drone ucrainene cu aripă fixă”.