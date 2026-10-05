Ucraina a doborât, în premieră, drone cu reacție rusești, cu ajutorul unor turele care folosesc inteligența artificială

„Turelele robotizate sunt instalate acum inclusiv pe poduri. Au fost deja doborâte chiar şi drone cu motor cu reacţie, chiar şi Geran-5, cu ajutorul acelor turele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene, Iurii Ihnat, relatează Ukrainska Pravda, preluat de Digi24.ro.

„Şi eu am fost un mare sceptic, mă întrebam cum este posibil”, a mărturisit el. „Dar utilizarea tehnologiilor inovatoare şi a inteligenţei artificiale a eliminat eroarea umană şi a îmbunătăţit calculele tehnice. Pentru doborâre se foloseşte tocmai viziunea artificială. Inteligenţa artificială permite chiar şi operarea împotriva dronelor cu reacţie”, a explicat Ihnat.

Totuşi, el a precizat că, în prezent, utilizarea acestor turele este limitată din cauza razei mici de acţiune a acestora, întrucât principala armă a turelei este mitraliera.

Pe 4 octombrie, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că în Kiev au fost deja instalate peste 12 turele pentru a contracara dronele cu reacţie, iar alte opt sunt planificate a fi instalate în regiunea Kiev.

Kievul a devenit în ultima vreme ţinta unor atacuri zilnice din partea Rusiei, fiind vizate în premieră inclusiv podurile din capitala ucraineană.