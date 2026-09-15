Ucraina a lovit o instalație industrială din Rusia, după anunțul lui Trump privind încetarea atacurilor

Atacul a avut loc după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai lovească infrastructura energetică a părții adverse.

Circa 40 de drone au fost doborâte, a anunțat guvernatorul regional Viaceslav Fedorișcev, citat de agenția Tass. Nu au fost raportate victime.

Presa ucraineană a relatat că obiectivul industrial vizat a fost o rafinărie de petrol.

Duminică, președintele SUA a declarat că a vorbit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a-i cere să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, întrucât acestea provoacă „o penurie de motorină” la nivel global.

Zelenski a scris pe X că o încetare a atacurilor asupra infrastructurii critice ar putea fi „primul pas de dezescaladare” către pace.

Pentru moment, nu a existat nicio reacție din partea Moscovei.

Ucraina a atacat, de asemenea, cu rachete, în cursul nopții, depozite aparținând retailerului online Ozon în orașul rus Taganrog.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că nu au fost raportate victime. El a precizat că au fost avariate și depozite ale unor companii agricole, clădiri rezidențiale și o unitate de învățământ.

În ultimele luni, Ucraina a lansat atacuri masive asupra industriei petroliere din Rusia, contribuind la apariția unor penurii de combustibil în țară.

Moscova a ripostat cu lovituri punctuale asupra unor instalații energetice din Ucraina, vizând și benzinării.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că drone rusești au lovit capitala Ucrainei în cursul nopții de luni spre marți. O benzinărie a fost lovită, iar o persoană a fost rănită într-un alt cartier.