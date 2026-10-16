Ucraina a rămas fără rachete americane pentru apărarea sa antiaeriană, ceea ce o face mai vulnerabilă

Acest lucru vine pe fondul unei dispute publice din ce în ce mai tensionate între președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, notează agerpres.ro.



În ultimele zile, Casa Albă a încheiat un acord pentru importul de motorină rusească și a exercitat o presiune tot mai mare asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra infrastructurii petroliere a Rusiei, amintește postul american.



De luni de zile, Zelenski a avertizat că Ucraina rămâne fără rachete interceptoare pentru sistemul Patriot fabricat în SUA, care se numără printre puținele arme defensive capabile să doboare o rachetă balistică.



Cu toate acestea, aceste interceptoare sunt scumpe și rare la nivel mondial, deoarece alte țări și-au epuizat propriile rezerve sau au căutat să își consolideze sistemele de apărare în contextul actual de război.



Sursa a declarat pentru CNN că „aproape toate rachetele balistice din ultimul atac nu au putut fi interceptate din cauza lipsei de proiectile (interceptori)”.



În timpul atacului, care a avut loc între noaptea de marți și dimineața de miercuri, rachete balistice rusești au lovit trei centrale electrice din Kiev și au atacat infrastructura energetică din Harkov. Patru persoane au fost ucise și 25 rănite la Kiev în acea zi.



Forțele Aeriene Ucrainene au raportat anterior că au reușit să intercepteze patru rachete balistice rusești în timpul apărării împotriva acelui atac, sugerând că au folosit ultimele sale rachete Patriot disponibile.



Nu este prima dată când Ucraina rămâne fără interceptoare pentru sistemul Patriot. Zelenski a vorbit public despre dificultățile continue în achiziționarea mai multor unități.



În august, Zelenski a declarat pentru CNN că își petrecea zilele dând „milioane” de apeluri telefonice aliaților, încercând să încheie acorduri pentru a obține mai multe sisteme Patriot.



Tensiunile dintre Zelenski și Trump au escaladat în ultimele zile în urma cererii Washingtonului ca Kievul să oprească atacurile asupra instalațiilor de combustibil rusești, toate acestea în timp ce Moscova continuă să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei.



În plus, odată cu apropierea alegerilor intermediare din SUA, Trump a dat tot mai mult vina pe creșterea prețurilor globale la motorină pe conflictul dintre Ucraina și Rusia, chiar dacă războiul pe care el însuși l-a declanșat împotriva Iranului a jucat un rol mai mare în creșterea costurilor combustibililor.



Epuizarea interceptoarelor Patriot este departe de a fi singura problemă cu care se confruntă Ucraina în această săptămână; țara se confruntă, de asemenea, cu perturbări în schimbul de informații și restricții asupra versiunii militare a Starlink - sistemul lui Elon Musk - numită Starshield.