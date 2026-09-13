Ucraina anunţă că un atac rusesc a avut loc la graniţa cu Polonia

„Atacurile barbare ale Rusiei împotriva punctului de frontieră ucraineano-polonez de la Iahodin nu reprezintă doar un nou atac asupra frontierelor noastre naţionale", a scris el pe X.

„Este vorba de terorismul lui Putin, care loveşte direct la porţile UE şi NATO. Barbarii ruşi sunt la porţile voastre, dragi parteneri", a adăugat el.

La Odesa, în sudul Ucrainei, cel puţin cinci persoane au fost rănite duminică dimineaţa în urma unui atac rus, au indicat autorităţile, la o zi după atacurile care au provocat două victime în oraş, scrie News.ro.

„Cartiere rezidenţiale au fost avariate în mai multe districte ale oraşului. Autorităţile evaluează în prezent amploarea totală a pagubelor", a declarat pe Telegram şeful administraţiei militare din Odesa, Serghei Lisak.

Odesa, care găzduieşte principalul nod portuar al Ucrainei, a fost ţinta unor atacuri repetate cu rachete şi drone ruseşti în ultimele luni, ceea ce a dus la închiderea unor obiective esenţiale pentru exporturile ţării.

Potrivit autorităţilor, o dronă rusă a lovit oraşul sâmbătă dimineaţă, lovind o clădire de locuinţe şi provocând doi morţi şi 26 de răniţi.

Mai multe alte regiuni au fost, de asemenea, ţinta unor atacuri desfăşurate în vestul Ucrainei, care au continuat toată noaptea şi până dimineaţa, au indicat duminică autorităţile regionale, fără a raporta victime civile în acest moment.

Armata ucraineană a declarat, de asemenea, duminică că a lovit în timpul nopţii o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei.

"Operaţiunea a vizat o unitate cheie de prelucrare a petrolului, precum şi rezervoarele întreprinderii, care susţin efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei", a precizat aceasta pe Telegram.