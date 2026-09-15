Ucraina anunță o ofensivă în curs pentru a reduce presiunea asupra orașelor-cheie din Donețk

Într-o înregistrare video publicată marți, generalul Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 de armată, a afirmat că operațiunea denumită Vivaldi a permis pentru moment eliberarea a peste 10 km2 și „curățarea” a 75 km2, unde se infiltraseră unități ruse, transmite Agerpres cu referire la AFP.

„Datorită unei planificări minuțioase și eroismului soldaților Corpului 3 de armată, o lovitură dură a fost dată capacităților de luptă ale armatelor 20 și 25 interarme ale Federației Ruse”, a afirmat el.

AFP nu a putut confirma aceste informații dintr-o sursă independentă.

Potrivit mai multor analiști militari, această operațiune este destinată să neutralizeze o porțiune de teren controlată de ruși de aproximativ 15 km lățime la nord de orașul Liman și la 30 km nord de orașul-cheie Sloviansk.

Într-o notă publicată la 12 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a explicat că, dacă armata rusă ar reuși să extindă această poziție, ea ar putea realiza o încercuire din nord a orașelor Sloviansk și Kramatorsk, cele două principale orașe din regiunea Donețk care se află în continuare sub controlul Kievului.

În ultimele zile, mai mulți observatori militari ruși și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu ofensiva ucraineană în acest sector.

Canalul analiștilor militari ruși Rîbari a indicat duminică că lupte continuă în localități din nordul și sudul acestei porțiuni de teren. „Informațiile despre amploarea progresului forțelor armate ucrainene rămân contradictorii”, mai susține acest canal.

„Cu toate acestea, mici grupuri adverse (ucrainene) continuă să ajungă cel puțin la râul Jerebeț”, la limita acestei pungi de lângă Liman, afirmă Rîbari.

Generalul ucrainean Andrii Bilețki a afirmat că „numeroase informații circulă acum” despre acțiunile din sectorul respectiv, indicând că „obiectivul ultim al operațiunii” este eliberarea întregului teritoriu până la malurile râului menționat.

„Dar operațiunea noastră se numește Vivaldi și, este binecunoscut, că Vivaldi are patru anotimpuri. Iar acesta este doar primul (...) Vor fi vești bune, dar deocamdată, acțiunile noastre necesită tăcere”, a mai spus el.