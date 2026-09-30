Ucraina// Consiliul Europei: Aproape 200 de mii de cereri de despăgubiri primite pentru daunele cauzate de agresiunea rusă

Instituția cu sediul la Strasbourg, care a creat acest registru în 2023, a precizat într-un comunicat că structura este acum complet deschisă pentru 43 de categorii de cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate de acțiunile internațional ilegale ale Federației Ruse în Ucraina sau împotriva Ucrainei, începând cu 24 februarie 2022 sau după această dată, care merg de la pierderile umane și materiale până la pierderea accesului la servicii medicale sau educație.



Ultimele categorii deschise pentru revendicări privesc daunele aduse mediului și resurselor naturale.



„Registrul daunelor pentru Ucraina reprezintă memoria juridică a acestui război nedrept”, a comentat secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, citat de agerpres.ro.



De la deschiderea registrului de la Haga în aprilie 2024 au fost primite 195 de mii de cereri, dintre care 130 de mii sunt încă în curs de examinare.



Persoanele fizice, persoanele juridice și statul ucrainean pot trimite cereri de despăgubire prin intermediul unui site web.



Registrul este prima etapă a unui mecanism de despăgubire ce va include o comisie internațională de revendicări pentru Ucraina. Aceasta va decide asupra cererilor înscrise în registru și va stabili, de la caz la caz, valoarea eventualelor despăgubiri.



Un număr de 34 din cei 46 de membri ai Consiliului Europei, precum și Uniunea Europeană, Australia și Costa Rica, au anunțat în luna mai că doresc să se alăture viitorului tribunal special pentru Ucraina, destinat să judece invazia rusă.



Crearea acestei instanțe va permite eliminarea imposibilității de a judeca „crima de agresiune” la Curtea Penală Internațională (CPI), nerecunoscută de Moscova.



Rusia, care a fost exclusă din Consiliul Europei în 2022, după începerea războiului cu Ucraina, a declarat că va considera „nule și neavenite” deciziile viitorului tribunal.