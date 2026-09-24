Ucraina: Aproximativ zece explozii puternice s-au auzit la Kiev

Aceste explozii, care au declanșat alarmele mașinilor parcate, au fost precedate de o alertă lansată de forțele aeriene ucrainene care au avertizat că rachete balistice rusești se îndreptau spre regiunile Kiev și Cernigov (nord), transmite agerpres.ro.



Miercuri, o serie de atacuri rusești au făcut cel puțin șapte morți în Ucraina și au provocat incendii la Kiev.

Capitala ucraineană, care are aproximativ trei milioane de locuitori, este de câteva zile ținta unor atacuri deosebit de intense cu drone, în contextul unei intensificări clare a atacurilor cu rază lungă de acțiune de ambele părți ale frontului.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri în Consiliul de Securitate al ONU că țara sa 'nu va face nicio pauză' în războiul împotriva Ucrainei.

