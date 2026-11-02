Ucraina // Armistițiul local de la Oleșki a luat sfârșit după șase zile

După termenul-limită nu s-a observat o reluare imediată a ostilităților, transmite Reuters, preluat de Digi24.ro.



Încetarea focului din motive umanitare fusese mediată de Melania Trump, soția președintelui Statelor Unite, cu ajutorul papei Leon.



Ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului Dmitro Lubineț a afirmat pe Telegram că ambele părți și-au respectat obligațiile asumate. El a declarat că își continuă eforturile - ca și omoloaga sa rusă, Iana Lantratova - pentru continuarea unor eforturi umanitare similare și că „este important să păstrăm acest mecanism de interacțiune pentru a putea ajuta în continuare oamenii și pentru a salva vieți”.



Guvernatorul raionului Herson, Oleksandr Prokudin, i-a avertizat pe localnici să nu se deplaseze în așa-numitele „zone roșii” sau în localități de lângă Nipru, unde „intensitatea loviturilor rusești rămâne ridicată” și își pun viața în pericol.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile de presă ruse, a declarat că Moscova apreciază pozitiv modul în care s-au desfășurat operațiunile legate de armistițiul de la Oleșki.



Sâmbătă, potrivit primei doamne a SUA, Melania Trump, aproape 800 de locuitori din Oleșki au ajuns în Ucraina. Ei au urmat un traseu complicat, cu un ocol în 25 de autobuze și nouă ambulanțe prin Crimeea anexată de Rusia în 2014, apoi - în convoaie separate - prin orașul rusesc Anapa, de unde au ajuns pe calea aerului în Belarus și de acolo înapoi în țara lor.



Nu este clar câți ucraineni au preferat să rămână în Oleșki, unde înainte de armistițiu se resimțeau penurii grave de alimente, apă, medicamente și asistență medicală. În timpul încetării focului, au fost deminate drumuri și s-au putut transporta în oraș ajutoare umanitare.



Regiunea a fost ocupată de forțele ruse imediat după începerea invaziei în Ucraina, în februarie 2022, dar ucrainenii au recucerit ulterior o mare parte din teritoriu, inclusiv orașul Herson.