Ucraina: Avionul lui Zelenski, aproape să fie lovit de o dronă în timp ce se afla în drum spre Oslo

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care el trăiește”, a declarat Store pentru postul NRK, preluat de agerpres.ro.



Volodimir Zelenski a sosit la Oslo marți seara.



Premierul norvegian nu a spus care este sursa pentru aceste informații sau cât de aproape s-a aflat drona de avionul președintelui ucrainean.



Zelenski a participat miercuri la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, mergând în spatele sicriului alături de alți șefi de stat în centrul orașului Oslo.



El a părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea ceremoniei funerare.



Stoere a declarat într-un comunicat marți că se va întâlni cu liderul ucrainean în cursul serii, discuțiile lor concentrându-se pe „apărarea aeriană” a Ucrainei.



La rândul său, Zelenski a anunțat că urma să discute în timpul vizitei sale în Norvegia cu reprezentanți ai companiilor care participă la inițiativa Freyja privind crearea unui sistem antibalistic european.