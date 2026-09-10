„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care el trăiește”, a declarat Store pentru postul NRK, preluat de agerpres.ro.
Volodimir Zelenski a sosit la Oslo marți seara.
Premierul norvegian nu a spus care este sursa pentru aceste informații sau cât de aproape s-a aflat drona de avionul președintelui ucrainean.
Zelenski a participat miercuri la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, mergând în spatele sicriului alături de alți șefi de stat în centrul orașului Oslo.
El a părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea ceremoniei funerare.
Stoere a declarat într-un comunicat marți că se va întâlni cu liderul ucrainean în cursul serii, discuțiile lor concentrându-se pe „apărarea aeriană” a Ucrainei.
La rândul său, Zelenski a anunțat că urma să discute în timpul vizitei sale în Norvegia cu reprezentanți ai companiilor care participă la inițiativa Freyja privind crearea unui sistem antibalistic european.
Ucraina: Avionul lui Zelenski, aproape să fie lovit de o dronă în timp ce se afla în drum spre Oslo
Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo, pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, a fost „aproape lovit” de o dronă după ce a decolat marți din Republica Moldova, a declarat miercuri premierul norvegian Jonas Gahr Stoere pentru postul public de televiziune NRK, relatează Reuters și AFP.
„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care el trăiește”, a declarat Store pentru postul NRK, preluat de agerpres.ro.