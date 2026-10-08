''În acest moment, echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături și să demonteze construcțiile prăbușite'', se menționează într-un comunicat al acestui serviciu, care subliniază posibilitatea ca numărul deceselor confirmate să crească, notează agerpres.ro.
Președintele Volodimir Zelenski a calificat miercuri atacul drept un act de terorism deliberat și a indicat că o rachetă de croazieră Kh-101 a lovit clădirea rezidențială din Priluki.
Trei dintre cei cinci copii uciși aveau doar un an, a spus el.
''Acesta este cadoul pe care și l-a făcut (Vladimir) Putin de ziua sa de naștere: uciderea copiilor, uciderea oamenilor'', a denunțat Zelenski, referindu-se la liderul rus, care a împlinit miercuri 74 de ani.
Ucraina // Bilanțul victimelor atacului rusesc de la Priluki continuă să crească: Cel puțin 22 de morți și 54 de răniți
Cel puțin 22 de persoane - între care cinci copii - au fost ucise, iar alte 54 - între care șapte copii - rănite în atacul de miercuri care a distrus un imobil de locuit cu cinci etaje în orașul Priluki, din regiunea Cernigov (în nordul Ucrainei), potrivit unui nou bilanț făcut public joi de către Serviciul pentru situațiile de urgență de la Kiev, citat de EFE.
''În acest moment, echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături și să demonteze construcțiile prăbușite'', se menționează într-un comunicat al acestui serviciu, care subliniază posibilitatea ca numărul deceselor confirmate să crească, notează agerpres.ro.