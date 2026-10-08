Ucraina // Bilanțul victimelor atacului rusesc de la Priluki continuă să crească: Cel puțin 22 de morți și 54 de răniți

''În acest moment, echipele de salvare continuă să caute printre dărâmături și să demonteze construcțiile prăbușite'', se menționează într-un comunicat al acestui serviciu, care subliniază posibilitatea ca numărul deceselor confirmate să crească, notează agerpres.ro.



Președintele Volodimir Zelenski a calificat miercuri atacul drept un act de terorism deliberat și a indicat că o rachetă de croazieră Kh-101 a lovit clădirea rezidențială din Priluki.



Trei dintre cei cinci copii uciși aveau doar un an, a spus el.



''Acesta este cadoul pe care și l-a făcut (Vladimir) Putin de ziua sa de naștere: uciderea copiilor, uciderea oamenilor'', a denunțat Zelenski, referindu-se la liderul rus, care a împlinit miercuri 74 de ani.