Ucraina caută soluții contra planului Rusiei de a-i anihila sistemul energetic și de a-i goli orașele

Penele de curent au revenit deja în unele zone ale Ucrainei după ultimelor atacuri rusești care au țintit cu drone și rachete sistemul energetic. Conform unor documente interne ale Moscovei care ar fi fost interceptate de serviciile de informații ucrainene, Rusia intenționează să distrugă capacitățile de generare, transport și import de energie electrică ale Ucrainei și să izoleze centralele nucleare ale acesteia de rețeaua națională de electricitate, informează Agerpres.

Aceste planuri nu sunt ceva nou, dar superioritatea aeriană actuală pe care Rusia a obținut-o cu ajutorul noilor sale drone propulsate cu motoare cu reacție și criza rachetelor interceptoare care a sporit vulnerabilitatea Ucrainei în fața rachetelor balistice rusești cresc riscurile pentru milioane de ucraineni, explică Volodimir Omelcenko, expert în energie la Centrul Razumkov din Kiev.

„Atacurile asupra substațiilor cheie din apropierea celor trei centrale nucleare aflate sub control ucrainean reprezintă cea mai mare amenințare din cauza riscului de scoatere din funcțiune a echipamentelor, care nu sunt concepute pentru a face față unor situații de acest fel”, a avertizat expertul citat.

În scenariul cel mai rău, Europa s-ar putea confrunta cu sosirea a milioane de refugiați. „Starea apărării antiaeriene, nu sistemul energetic, este principalul factor care va decide dacă sistemul energetic al Ucrainei va supraviețui iernii”, subliniază Omelcenko.

„Dacă Rusia reușește să izoleze centralele nucleare, Ucraina va avea o criză energetică foarte lungă”, anticipează viceprimarul orașului Hmelnițki, Vasil Novaciok, localitate situată la circa 100 de kilometri de una dintre cele trei centrale nucleare pe care Ucraina le are sub control, a patra centrală, cea de la Zaporojie, fiind sub control rusesc.

Autoritățile locale văd în descentralizarea sistemului energetic soluția de a rezista în situațiile când temperaturile scad sub zero grade și survin pene de curent. De pildă, tot la Hmelnițki a fost instalată, cu ajutorul donatorilor străini, o unitate de cogenerare care funcționează pe gaz. Totuși, lipsa fondurilor împiedică achiziționarea unor noi echipamente de acest fel și nici fluxul de gaze pentru aceste sisteme nu este garantat în contextul atacurilor rusești continue asupra infrastructurilor energetice.

Situația este și mai complicată în orașele mari, precum capitala Kiev, întrucât acestea depind de centrale termice și electrice mari pe care Rusia le poate neutraliza mai ușor.

Prin urmare, încă o iarnă cu pene de curent este o perspectivă alarmantă pentru Ucraina, dar anii de război cu Rusia i-au 'pregătit moral' pe mulți ucraineni pentru ceea ce va urma, spune Stepan Kușnir, un întreprinzător ucrainean în sectorul energiei regenerabile. „Facem stocuri de baterii și sperăm că lumea ne va ajuta să trecem și peste această iarnă. Și probabil că, în curând, vom putea reveni la o viață normală”, speră acesta.