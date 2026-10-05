Ucraina: Cel puțin 5 morți și 30 de răniți în lovituri rusești cu bombe ghidate la Harkov

„Bilanțul atacului rusesc cu bombe aeriene ghidate asupra Harkovului a crescut la cinci morți. Treizeci de răniți se află în spitale, dintre care trei în stare gravă”, a declarat guvernatorul regiunii, Oleg Sinugubov, pe canalul Telegram.



Anterior, autoritățile locale anunțaseră un bilanț al atacurilor de cel puțin trei morți și 29 de răniți, potrivit dpa, preluat de agerpres.ro.



Primarul Igor Terehov a postat pe Telegram că în prezent continuă căutarea persoanelor blocate sub dărâmăturile unor clădiri rezidențiale. De asemenea, a spus el, un depozit a luat foc.



Terehov a pus că forțele ruse au atacat orașul cu așa-numitele bombe ghidate. Avioanele de luptă lansează aceste bombe din propriul spațiu aerian, după care ele zboară în mod controlat până la țintă pe distanțe care pot ajunge la zeci de kilometri.



Cei doi responsabili au sus că trei copii au fost răniți în atac.



Potrivit guvernatorului Sinegubov, forțele rusești au vizat Harkov, oraș apropiat de frontiera cu Rusia și de linia frontului, cu trei bombe aeriene ghidate care au lovit în special o zonă industrială și un imobil de locuit.



Moscova, care dezminte că vizează infrastructuri civile, și-a intensificat bombardamentele pe teritoriul ucrainean în ultimele săptămâni, la peste patru ani de la lansarea invaziei sale la scară mare în Ucraina.



Capitala Kiev, care este lovită atât noaptea cât și în timpul zilei, a avut de suferit recent din cauza unor lovituri asupra unor poduri, care au provocat ambuteiaje gigantice.