Aceste atacuri au lovit în special un imobil rezidențial și un centru educațional, a indicat pe Telegram șeful administrației militare a orașului, Serghei Lisak, citat de agerpres.ro.



”Numărul total al victimelor acestor atacuri inamice din această dimineață (miercuri) se ridică la 13, între care patru morți”, a declarat guvernatorul Odesei, Oleg Kiper, care le-a cerut locuitorilor să nu se apropie de locurile impacturilor atât timp cât echipele de intervenție se află la fața locului.



Berlinul va găzdui joi un summit al Coaliției Voinței, care reunește aliați ai Ucrainei, pentru a discuta despre eforturile diplomatice în curs menite să pună capăt războiului declanșat de Moscova în 2022.



Discuțiile directe între Kiev și Moscova, cu medierea SUA, au fost reluate săptămâna trecută, după o întrerupere de peste opt luni.



Reuniunea de la Berlin, organizată la inițiativa cancelarului german Friedrich Merz, președintelui francez Emmanuel Macron și premierului britanic Andy Burnham, va aborda continuarea sprijinului pentru Kiev, ”eforturile diplomatice în curs” și ”garanțiile de securitate pentru Ucraina după război”, potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului german.



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat la rândul său că această nouă reuniune are ca scop definirea poziției europene la negocierile destinate să pună capăt conflictului.