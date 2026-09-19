Ucraina cere Uniunii Europene un ajutor financiar suplimentar de 32,6 miliarde de euro pentru 2027

Mesajul a fost transmis de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, la o conferință de presă care a urmat reuniunii informale a miniștrilor de finanțe din statele UE, desfășurată în capitala irlandeză Dublin, unde ministrul ucrainean de finanțe a insistat că țara sa se confruntă în prezent cu „nevoi de finanțare neacoperite” de aproximativ 32,6 miliarde de euro, transmite Agerpres.

Comisarul Dombrovskis a menționat că Bruxellesul și Kievul colaborează pentru a stabili nevoile de finanțare ale Ucrainei, iar „într-un termen relativ scurt” vor putea „cuantifica deficitul” de finanțare al Ucrainei pentru anul viitor.

El a subliniat că Ucraina are o nevoie de finanțare tot mai mare, întrucât „invazia și agresiunea rusă se intensifică”. De asemenea, comisarul european a semnalat că inclusiv evaluările Fondului Monetar Internațional (FMI) arată că ajutorul financiar extern deja promis Ucrainei ar putea să nu fie suficient și să necesite o suplimentare.

Suma de 32,6 miliarde de euro cerută de Kiev s-ar adăuga programului european de asistență financiară în derulare, în valoare de 90 de miliarde de euro. Acest program constă într-un împrumut din care Ucraina primește în tranșe, până la sfârșitul anului viitor, 60 de miliarde de euro pentru achiziții militare și 30 de miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar, împrumut pe care Kievul va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti „reparații de război”, altfel va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia.

Cât despre posibile noi opțiuni pentru finanțarea Kievului, comisarul european Dombrovskis a afirmat că executivul comunitar nu exclude repunerea în discuție a propunerii de anul trecut de utilizare a activelor rusești înghețate în UE în urma sancțiunilor impuse Moscovei, așa cum au cerut luna trecută Spania, Polonia, Olanda și Suedia într-o scrisoare în care au avertizat că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu ar fi suficient.

Respectiva propunere de folosire a activelor rusești pentru a finanța Ucraina a fost discutată în decembrie 2025, dar statele UE nu au ajuns atunci la un consens în favoarea acestei măsuri, în principal din cauza opoziției Belgiei, unde se află majoritatea acestor active și al cărei guvern se teme de represaliile Moscovei. În cele din urmă, statele membre au convenit ca împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei să fie finanțat prin emiterea de datorie comună a UE, cu garanția statelor UE, cu excepția celor trei menționate, care au cerut și au obținut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului, amenințând că, în caz contrar, l-ar fi blocat prin veto.